    AKTIE IM FOKUS

    EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • EssilorLuxottica-Aktien steigen um 11,6 Prozent.
    • Neues Jahreshoch bei 308,60 Euro erreicht.
    • Umsatz im Q3 um fast 12 Prozent gestiegen.
    AKTIE IM FOKUS - EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch
    Foto: EssilorLuxottica

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel nach überzeugenden Wachstumszahlen einen Kurssprung hingelegt. Der Titel kletterte um bis zu 11,6 Prozent auf 308,60 Euro. Er beschleunigte damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen, überwand das bisherige Jahreshoch aus dem Februar und markierte einen neuen Höchststand.

    Im bisherigen Jahresverlauf verteuerte sich das Papier um circa 30 Prozent, nachdem es bereits 2024 kräftig zugelegt hatte. Mit einem Börsenwert von mehr als 140 Milliarden Euro zählt EssilorLuxottica inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen in Europa. Der Konzern ist aus dem Zusammenschluss des französischen Unternehmens Essilor und dem italienischen Konkurrenten Luxottica im Jahr 2018 hervorgegangen.

    Händler begründeten den Anstieg am Freitag mit einem überzeugenden Wachstum im vergangenen Quartal. Der Brillenkonzern hatte im dritten Quartal den Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesteigert. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet.

    Die Analysten von Jefferies sprachen von einer kräftigen Beschleunigung im Vergleich zum zweiten Quartal. Die Zahlen unterstrichen die starke Position des Unternehmens in einem stetig wachsenden Markt. Zudem erweise es sich immer wieder als Innovator. So war das Geschäft mit Smartbrillen im dritten Quartal weiter rasant gewachsen./mf/zb

    

    