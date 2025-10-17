    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsE-Stoxx 50 IndexvorwärtsNachrichten zu E-Stoxx 50

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA scheitert erneut an Übernahme von Sabadell.
    • Aktionäre lehnen Angebot, nur 25% Zustimmung.
    • BBVA-Aktie steigt trotz Rückschlag um 7%.
    ROUNDUP - BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Rückschlag für die spanische Großbank BBVA : Sie konnte die Aktionäre der spanischen Banco Sabadell erneut nicht überzeugen und kann den Konkurrenten daher nicht wie geplant übernehmen. Damit geht die BBVA wie schon vor fünf Jahren leer aus.

    Damals hatte die Großbank schon einmal versucht, den kleineren Konkurrenten zu schlucken. Die BBVA kündigte im Gegenzug einen Aktienrückkauf in "signifikanter" Höhe an. Die im EuroStoxx 50 notierte BBVA-Aktie zog am Freitag deutlich an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.204,76€
    Basispreis
    3,76
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.932,19€
    Basispreis
    3,72
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der BBVA-Anteile stieg in den ersten Handelsminuten um mehr als zehn Prozent auf 17,38 Euro und kletterte damit auf den höchsten Stand seit 2007. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber mit einem Plus von sieben Prozent immer noch mit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex.

    Die Aktie befindet sich seit einiger Zeit im Höhenflug. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Börsenwert der BBVA um fast 80 Prozent auf rund 98 Milliarden Euro an. Die Bank zählt damit zu den wertvollsten Banken der Eurozone. Die Banco-Sabadell-Papiere verloren am Freitag im frühen Handel rund sechs Prozent.

    Nur etwas mehr als ein Viertel der Banco-Sabadell-Aktionäre haben die BBVA-Offerte angenommen, wie die Aufsichtsbehörde CNMV vom Donnerstagabend in Madrid mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen.

    Dass drei Viertel der Sabadell-Anteilseigner das BBVA-Angebot ablehnten, ist ein großer Rückschlag für den seit 2018 amtierenden BBVA-Verwaltungsratschef Carlos Torres. Dieser hatte geglaubt, die Investoren überzeugen zu können. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg TV sagte er, dass er nach dem erneut gescheiterten Übernahmeversuch nicht zurücktreten will.

    Mit der Übernahme der Banco Sabadell hätte die BBVA ihr heimisches Geschäft deutlich ausgebaut und damit ihre Abhängigkeit von der Entwicklung in Mexiko, Südamerika und der Türkei reduziert. Wichtigster Markt für die BBVA war im ersten Halbjahr Mexiko. Das Geschäft in Südamerika und der Türkei war zuletzt in etwa so groß wie das in Spanien.

    Die BBVA hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen gemessen am Schlusskurs der BBVA-Aktie am Donnerstag mit etwas mehr als 16 Milliarden Euro, was grob dem Sabadell-Börsenwert zum gleichen Zeitpunkt entsprach.

    Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Großbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen ließen./zb/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 16,68 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 95,27 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6642. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -27,40 %/+2,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt Rückschlag für die spanische Großbank BBVA : Sie konnte die Aktionäre der spanischen Banco Sabadell erneut nicht überzeugen und kann den Konkurrenten daher nicht wie geplant übernehmen. Damit geht die BBVA wie schon vor fünf Jahren leer aus. …