    Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu

    • Eurokurs steigt über 1,17 US-Dollar, Tageshoch 1,1728.
    • US-Dollar unter Druck durch Leitzinsen und Shutdown.
    • Politische Stabilität in Frankreich stärkt Euro weiter.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg über 1,17 US-Dollar bis auf ein Tageshoch bei 1,1728 Dollar. Am Vormittag wurde sie aber wieder etwas tiefer bei 1,17 Dollar gehandelt und damit leicht über dem Niveau vom Vorabend.

    Am Montag war der Euro deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar in die Woche gestartet. Im Wochenverlauf atte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Währung belastet und der Euro konnte im Gegenzug zulegen. Zudem wurde der Dollar auch durch die teilweise Schließung von Bundesbehörden in den USA unter Druck gesetzt. Nach mehr als zwei Wochen gibt es weiter keine Hinweise, die auf ein Ende des "Shutdown" hindeuten.

    Gestützt wurde der Euro auch durch die politische Entwicklung in Frankreich. Zuletzt hatte Premierminister Sebastien Lecornu Misstrauensvoten im Parlament überstanden. Damit ist die politische Unsicherheit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder gesunken./jkr/jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

