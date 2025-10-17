immocloud und Finmas schließen exklusive Partnerschaft
Immobilienverwaltung künftig über Sparkassen-Plattform verfügbar
Düsseldorf/Berlin (ots) - Die immocloud GmbH, ein führender Anbieter für
digitale Immobilienverwaltung, und die Finmas GmbH, Gestalterin für "Immobilie &
Finanzierung" in der Sparkassen-Finanzgruppe, schließen eine strategische
Partnerschaft. Mit Rollout des "Cockpit Immobilie" steht immocloud bis Ende 2025
Sparkassen bundesweit zur Freischaltung für die Nutzung durch ihre Privatkunden
zur Verfügung. Sparkassenkunden erhalten damit die Möglichkeit, ihre Immobilien
effizient, transparent und rechtssicher digital zu verwalten.
Immobilienverwaltung: Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft
Immobilienverwaltung: Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft
Die Immobilienverwaltung in Deutschland hat das Potenzial der Digitalisierung
bislang kaum genutzt. Viele private Vermieter arbeiten noch mit Excel-Tabellen
oder ganz ohne digitale Hilfsmittel. Mit der exklusiven Integration von
immocloud ins "Cockpit Immobilie" der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Kunden
teilnehmender Sparkassen nun Zugang zu einer bewährten Komplettlösung, die
Verwaltung deutlich einfacher macht.
Strategische Einbettung ins Cockpit Immobilie
Im Rahmen des Projekts "Rund um die Immobilie (r u d i)" unter Leitung des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes wurde ein umfassendes Angebot entlang
der gesamten Kundenreise im Immobilienkontext entwickelt. Ziel von r u d i ist
es, die gesamte Immobilienreise, von der Suche über die Finanzierung und darüber
hinaus, auf einer zentralen Plattform abzubilden. immocloud ist dabei exklusiver
Partner für die digitale Immobilienverwaltung.
Mehrwert für Sparkassen und ihre Kunden
Für Sparkassen bedeutet die Partnerschaft eine Erweiterung ihres Angebots um
eine Lösung, die am Markt bereits erfolgreich ist: Über 10.000 Kunden verwalten
mit immocloud mehr als 300.000 Einheiten. Sparkassenkunden erhalten die
Basis-Version für die Verwaltung von bis zu fünf Einheiten zunächst kostenlos
und können bei Bedarf flexibel auf größere Pakete upgraden.
All-in-One-Lösung mit intuitiver Bedienung
https://www.immocloud.de bietet alle zentralen Funktionen der digitalen
Immobilienverwaltung: Objekt- und Mietmanagement, automatische Finanzbuchung,
Steuerberichte, rechtssichere Betriebskostenabrechnung, digitales
Dokumentenarchiv und integrierte Mieterkommunikation. Damit deckt immocloud den
gesamten Bedarf von Vermietern und Verwaltern: effizient, praxisnah und
jederzeit skalierbar.
Pressekontakt:
Ansprechpartnerin zur Finmas
Doreen Meier
Teamlead Marketing
Finmas GmbH
Tel.: +49 30 420861108
E-Mail: mailto:doreen.meier@finmas.de
Ansprechpartner zu immocloud
Dominik Frings
Teamlead Marketing
immocloud GmbH
Tel.: +49 211 975 374 90
E-Mail: mailto:presse@immocloud.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6139481
OTS: immocloud GmbH
