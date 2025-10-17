Immobilienverwaltung künftig über Sparkassen-Plattform verfügbar

Düsseldorf/Berlin (ots) - Die immocloud GmbH, ein führender Anbieter für

digitale Immobilienverwaltung, und die Finmas GmbH, Gestalterin für "Immobilie &

Finanzierung" in der Sparkassen-Finanzgruppe, schließen eine strategische

Partnerschaft. Mit Rollout des "Cockpit Immobilie" steht immocloud bis Ende 2025

Sparkassen bundesweit zur Freischaltung für die Nutzung durch ihre Privatkunden

zur Verfügung. Sparkassenkunden erhalten damit die Möglichkeit, ihre Immobilien

effizient, transparent und rechtssicher digital zu verwalten.



Immobilienverwaltung: Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft





Die Immobilienverwaltung in Deutschland hat das Potenzial der Digitalisierung

bislang kaum genutzt. Viele private Vermieter arbeiten noch mit Excel-Tabellen

oder ganz ohne digitale Hilfsmittel. Mit der exklusiven Integration von

immocloud ins "Cockpit Immobilie" der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Kunden

teilnehmender Sparkassen nun Zugang zu einer bewährten Komplettlösung, die

Verwaltung deutlich einfacher macht.



Strategische Einbettung ins Cockpit Immobilie



Im Rahmen des Projekts "Rund um die Immobilie (r u d i)" unter Leitung des

Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes wurde ein umfassendes Angebot entlang

der gesamten Kundenreise im Immobilienkontext entwickelt. Ziel von r u d i ist

es, die gesamte Immobilienreise, von der Suche über die Finanzierung und darüber

hinaus, auf einer zentralen Plattform abzubilden. immocloud ist dabei exklusiver

Partner für die digitale Immobilienverwaltung.



Mehrwert für Sparkassen und ihre Kunden



Für Sparkassen bedeutet die Partnerschaft eine Erweiterung ihres Angebots um

eine Lösung, die am Markt bereits erfolgreich ist: Über 10.000 Kunden verwalten

mit immocloud mehr als 300.000 Einheiten. Sparkassenkunden erhalten die

Basis-Version für die Verwaltung von bis zu fünf Einheiten zunächst kostenlos

und können bei Bedarf flexibel auf größere Pakete upgraden.



All-in-One-Lösung mit intuitiver Bedienung



https://www.immocloud.de bietet alle zentralen Funktionen der digitalen

Immobilienverwaltung: Objekt- und Mietmanagement, automatische Finanzbuchung,

Steuerberichte, rechtssichere Betriebskostenabrechnung, digitales

Dokumentenarchiv und integrierte Mieterkommunikation. Damit deckt immocloud den

gesamten Bedarf von Vermietern und Verwaltern: effizient, praxisnah und

jederzeit skalierbar.



Pressekontakt:



Ansprechpartnerin zur Finmas

Doreen Meier

Teamlead Marketing

Finmas GmbH

Tel.: +49 30 420861108

E-Mail: mailto:doreen.meier@finmas.de



Ansprechpartner zu immocloud

Dominik Frings

Teamlead Marketing

immocloud GmbH

Tel.: +49 211 975 374 90

E-Mail: mailto:presse@immocloud.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6139481

OTS: immocloud GmbH







