    immocloud und Finmas schließen exklusive Partnerschaft

    Immobilienverwaltung künftig über Sparkassen-Plattform verfügbar

    Düsseldorf/Berlin (ots) - Die immocloud GmbH, ein führender Anbieter für
    digitale Immobilienverwaltung, und die Finmas GmbH, Gestalterin für "Immobilie &
    Finanzierung" in der Sparkassen-Finanzgruppe, schließen eine strategische
    Partnerschaft. Mit Rollout des "Cockpit Immobilie" steht immocloud bis Ende 2025
    Sparkassen bundesweit zur Freischaltung für die Nutzung durch ihre Privatkunden
    zur Verfügung. Sparkassenkunden erhalten damit die Möglichkeit, ihre Immobilien
    effizient, transparent und rechtssicher digital zu verwalten.

    Immobilienverwaltung: Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft

    Die Immobilienverwaltung in Deutschland hat das Potenzial der Digitalisierung
    bislang kaum genutzt. Viele private Vermieter arbeiten noch mit Excel-Tabellen
    oder ganz ohne digitale Hilfsmittel. Mit der exklusiven Integration von
    immocloud ins "Cockpit Immobilie" der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Kunden
    teilnehmender Sparkassen nun Zugang zu einer bewährten Komplettlösung, die
    Verwaltung deutlich einfacher macht.

    Strategische Einbettung ins Cockpit Immobilie

    Im Rahmen des Projekts "Rund um die Immobilie (r u d i)" unter Leitung des
    Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes wurde ein umfassendes Angebot entlang
    der gesamten Kundenreise im Immobilienkontext entwickelt. Ziel von r u d i ist
    es, die gesamte Immobilienreise, von der Suche über die Finanzierung und darüber
    hinaus, auf einer zentralen Plattform abzubilden. immocloud ist dabei exklusiver
    Partner für die digitale Immobilienverwaltung.

    Mehrwert für Sparkassen und ihre Kunden

    Für Sparkassen bedeutet die Partnerschaft eine Erweiterung ihres Angebots um
    eine Lösung, die am Markt bereits erfolgreich ist: Über 10.000 Kunden verwalten
    mit immocloud mehr als 300.000 Einheiten. Sparkassenkunden erhalten die
    Basis-Version für die Verwaltung von bis zu fünf Einheiten zunächst kostenlos
    und können bei Bedarf flexibel auf größere Pakete upgraden.

    All-in-One-Lösung mit intuitiver Bedienung

    https://www.immocloud.de bietet alle zentralen Funktionen der digitalen
    Immobilienverwaltung: Objekt- und Mietmanagement, automatische Finanzbuchung,
    Steuerberichte, rechtssichere Betriebskostenabrechnung, digitales
    Dokumentenarchiv und integrierte Mieterkommunikation. Damit deckt immocloud den
    gesamten Bedarf von Vermietern und Verwaltern: effizient, praxisnah und
    jederzeit skalierbar.

    Pressekontakt:

    Ansprechpartnerin zur Finmas
    Doreen Meier
    Teamlead Marketing
    Finmas GmbH
    Tel.: +49 30 420861108
    E-Mail: mailto:doreen.meier@finmas.de

    Ansprechpartner zu immocloud
    Dominik Frings
    Teamlead Marketing
    immocloud GmbH
    Tel.: +49 211 975 374 90
    E-Mail: mailto:presse@immocloud.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181251/6139481
    OTS: immocloud GmbH




