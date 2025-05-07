+5,7 % zum Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis August 2025 zum

Vorjahreszeitraum:



+7,6 % bei Wohngebäuden insgesamt



+15,5 % bei Einfamilienhäusern



-5,3 % bei Zweifamilienhäusern





+4,9 % bei Mehrfamilienhäusern



Im August 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 300 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 5,7 % oder 1 000

Baugenehmigungen mehr als im August 2024. Dabei stieg die Zahl der genehmigten

Wohnungen im Neubau um 5,2 % oder 800 auf 15 800. Die Zahl genehmigter

Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg gegenüber

dem Vorjahresmonat um 8,0 % oder 300 auf 3 500.



Januar bis August 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält an



Im Zeitraum von Januar bis August 2025 wurde deutschlandweit der Bau von 151 200

Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 6,5 %

oder 9 300 Wohnungen mehr als von Januar bis August 2024.



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2025 insgesamt

122 000 Wohnungen genehmigt, das waren 7,6 % oder 8 600 Neubauwohnungen mehr als

im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für

Einfamilienhäuser um 15,5 % (+3 900) auf 29 300. Bei den Zweifamilienhäusern

sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 5,3 % (-500) auf 8 200. In

Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die

Bauaufsichtsbehörden 79 100 Neubauwohnungen. Das war einen Anstieg um 4,9 % (+3

700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden

wurden von Januar bis August 2025 insgesamt 2 800 Wohnungen (z. B.

Hausmeisterwohnungen) genehmigt (-18,5 %; -600).



Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar

bis August 2025 insgesamt 26 400 Wohnungen genehmigt, das waren 5,2 % oder 1 300

Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.



Methodische Hinweise:



Die Angaben basieren auf den im September bei den Statistischen Ämtern der

Länder vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für

den aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über

bereits in der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht

rechtzeitig eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer

Berichtsmonate ein. Über die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von

Nachmeldungen informieren der Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel

"Digitalisierungspotenzial in der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der

Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum

Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank

GENESIS-Online abrufbar.



