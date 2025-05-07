    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baugenehmigungen für Wohnungen im August 2025

    +5,7 % zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis August 2025 zum
    Vorjahreszeitraum:

    +7,6 % bei Wohngebäuden insgesamt

    +15,5 % bei Einfamilienhäusern

    -5,3 % bei Zweifamilienhäusern

    +4,9 % bei Mehrfamilienhäusern

    Im August 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 300 Wohnungen genehmigt. Wie
    das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 5,7 % oder 1 000
    Baugenehmigungen mehr als im August 2024. Dabei stieg die Zahl der genehmigten
    Wohnungen im Neubau um 5,2 % oder 800 auf 15 800. Die Zahl genehmigter
    Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg gegenüber
    dem Vorjahresmonat um 8,0 % oder 300 auf 3 500.

    Januar bis August 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält an

    Im Zeitraum von Januar bis August 2025 wurde deutschlandweit der Bau von 151 200
    Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 6,5 %
    oder 9 300 Wohnungen mehr als von Januar bis August 2024.

    In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2025 insgesamt
    122 000 Wohnungen genehmigt, das waren 7,6 % oder 8 600 Neubauwohnungen mehr als
    im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für
    Einfamilienhäuser um 15,5 % (+3 900) auf 29 300. Bei den Zweifamilienhäusern
    sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 5,3 % (-500) auf 8 200. In
    Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die
    Bauaufsichtsbehörden 79 100 Neubauwohnungen. Das war einen Anstieg um 4,9 % (+3
    700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden
    wurden von Januar bis August 2025 insgesamt 2 800 Wohnungen (z. B.
    Hausmeisterwohnungen) genehmigt (-18,5 %; -600).

    Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar
    bis August 2025 insgesamt 26 400 Wohnungen genehmigt, das waren 5,2 % oder 1 300
    Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben basieren auf den im September bei den Statistischen Ämtern der
    Länder vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für
    den aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über
    bereits in der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht
    rechtzeitig eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer
    Berichtsmonate ein. Über die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von
    Nachmeldungen informieren der Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel
    "Digitalisierungspotenzial in der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der
    Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum
    Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank
    GENESIS-Online abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Bautätigkeit
    Telefon: +49 611 75 2442
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6139483
    OTS: Statistisches Bundesamt




