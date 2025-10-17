    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im August 2025

    +0,1 % zum Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, August 2025

    +0,1 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)

    +5,0 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Reichweite des Auftragsbestands

    7,9 Monate

    Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
    gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 stieg der Auftragsbestand
    kalenderbereinigt um 5,0 %.

    Die leicht positive Entwicklung des Auftragsbestands gegenüber dem Vormonat ist
    auf Anstiege im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +1,1 %) und im
    Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) mit +0,9 %
    zum Vormonat zurückzuführen. Negativ auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen
    der Rückgang in der Automobilindustrie mit -5,1 % aus.

    Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im August 2025 gegenüber Juli 2025
    um 0,6 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland fiel hingegen um 0,1 %.

    Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand zum
    Vormonat Juli 2025 um 1,3 %. Bei den Herstellern von Investitionsgütern sank er
    um 0,1 %, bei den Herstellern im Bereich der Konsumgüter sank er um 0,4 %.

    Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate gestiegen

    Im August 2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate (Juli
    2025: 7,8 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die
    Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern
    bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

    Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem
    Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die
    vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
    Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
    betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt
    sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte
    Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
    saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

    Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des
    Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben
    und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem
    preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das
    durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet
    und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und
    Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der
    Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der
    Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird
    der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten
    Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.

    In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
    Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
    "Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
    dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
    Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.

    Weitere Informationen:

    Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
    werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des
    Auftragsbestandes).

    Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige
    sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Konjunkturindizes, Saisonbereinigung
    Telefon: +49 611 75 2806
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6139484
    OTS: Statistisches Bundesamt




