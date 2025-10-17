+0,1 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, August 2025



+0,1 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+5,0 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





7,9 Monate



Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025

gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 stieg der Auftragsbestand

kalenderbereinigt um 5,0 %.



Die leicht positive Entwicklung des Auftragsbestands gegenüber dem Vormonat ist

auf Anstiege im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +1,1 %) und im

Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) mit +0,9 %

zum Vormonat zurückzuführen. Negativ auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen

der Rückgang in der Automobilindustrie mit -5,1 % aus.



Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im August 2025 gegenüber Juli 2025

um 0,6 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland fiel hingegen um 0,1 %.



Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand zum

Vormonat Juli 2025 um 1,3 %. Bei den Herstellern von Investitionsgütern sank er

um 0,1 %, bei den Herstellern im Bereich der Konsumgüter sank er um 0,4 %.



Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate gestiegen



Im August 2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate (Juli

2025: 7,8 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die

Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern

bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.



Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem

Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die

vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem

Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im

betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt

sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte

Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von

saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.



Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des

Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben

und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem

preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das

durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet

und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und

Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der

Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der

Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird

der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten

Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.



In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres

Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der

"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht

dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes

Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.



Weitere Informationen:



Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen

werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des

Auftragsbestandes).



Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige

sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



