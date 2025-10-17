JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 58,64EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



