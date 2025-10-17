JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 58,64EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
