Bringt Bankenkrise die KI-Blase zum Platzen? Euphorie und Faule Kredite!

Die neu entfachte Bankenkrise in den USA hat das Potential, die KI-Blase zum Platzen zu bringen! Warum? Weil bei der KI-Blase die massiven Überinvestitionen in Datencenter mit den gleichen Vehikeln passierten und passieren wie diejenigen, die jetzt massiv unter Stress stehen: Privat Credit, eine anderes Wort für Schattenbanken, die immer schneller gewachsen sind in den letzten Jahren. Diese sind - weil unreguliert - eine Art schwarzes Loch, sodass niemand weiß, wer wo welche Risiken hat (das war schon der Grund für die Panik in 2008). Oder wie JP Morgan-Chef Jamie Dimon sagte: wo eine Kakerlake ist, sind meisten andere Kakerlaken! Nun kommen die Probleme besonders heftig, weil die ohnehin angespannte Liquiditätssituation durch den government shutdown noch verstärkt wird. Gold wieder mit neuem Allzeithoch (dabei aber sehr volatil)..

Hinweise aus Video: