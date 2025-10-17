    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Bringt Bankenkrise die KI-Blase zum Platzen? Euphorie und Faule Kredite!

    Warum? Weil bei der KI-Blase die massiven Überinvestitionen in Datencenter mit den gleichen Vehikeln passierten und passieren wie diejenigen, die jetzt massiv unter Stress stehen

    Die neu entfachte Bankenkrise in den USA hat das Potential, die KI-Blase zum Platzen zu bringen! Warum? Weil bei der KI-Blase die massiven Überinvestitionen in Datencenter mit den gleichen Vehikeln passierten und passieren wie diejenigen, die jetzt massiv unter Stress stehen: Privat Credit, eine anderes Wort für Schattenbanken, die immer schneller gewachsen sind in den letzten Jahren. Diese sind - weil unreguliert - eine Art schwarzes Loch, sodass niemand weiß, wer wo welche Risiken hat (das war schon der Grund für die Panik in 2008). Oder wie JP Morgan-Chef Jamie Dimon sagte: wo eine Kakerlake ist, sind meisten andere Kakerlaken! Nun kommen die Probleme besonders heftig, weil die ohnehin angespannte Liquiditätssituation durch den government shutdown noch verstärkt wird. Gold wieder mit neuem Allzeithoch (dabei aber sehr volatil)..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.345,36€
    Basispreis
    15,77
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.340,00€
    Basispreis
    15,97
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. US-Bankenkrise wieder da? Geldmarkt und zwei Regionalbanken im Fokus

    2. Gold und Silber brechen Rekorde: Die Rally kennt kein Ende

    3. Top-Investor warnt: "DAS ist bereits eine BLASE!" Hendrik Leber

     

    Das Video "Bringt Bankenkrise die KI-Blase zum Platzen? Euphorie und Faule Kredite!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Bringt Bankenkrise die KI-Blase zum Platzen? Euphorie und Faule Kredite! Die neu entfachte Bankenkrise in den USA hat das Potential, die KI-Blase zum Platzen zu bringen!