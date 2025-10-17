Zalando: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Obwohl das dritte Quartal einen Rückgang des operativen Gewinnes bringen wird, bekräftigten die Experten von Warburg Research in der Erwartung einer Geschäftsbelebung im vierten Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Modehändlers. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder zumindest auf 28,20 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 9.10.25 notierte.

Mit der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) ging es nach ihrem Jahreshoch vom 18.2.25 bei 40,08 Euro bis zum 6.8.25, als die Aktie auf ein neues 12-Monatstief bei 22,52 Euro gefallen war, rasch nach unten. Danach konnte sich die Aktie stabilisieren und auf ihr aktuelles Niveau bei 26,10 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DQ15HX0, Bewertungstag 19.12.25, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,10 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28,20 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,23 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,074 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,074 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ06NM4, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,10 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,41 Euro (+95 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,083 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,083 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM4G4Y6, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 26,10 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 28,20 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,51 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.