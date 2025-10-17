Xiaomi - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 17.10.2025

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -3,71 % auf 5,0410€ gefallen. Das sind -0,1940 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Xiaomi insgesamt ein Minus von -17,78 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +19,79 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,04 % 1 Monat -17,56 % 3 Monate -17,78 % 1 Jahr +82,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi Aktie, die aktuell bei etwa 5,05 € steht und seit Sommer gefallen ist. Die Unterstützungszone zwischen 4,80 € und 5,10 € könnte für eine technische Gegenbewegung entscheidend sein. Positive fundamentale Entwicklungen in der Automobil- und Smartphone-Sparte werden als potenzielle Kursgewinner betrachtet, während das schwache Sentiment im China-Tech-Sektor die Anleger vorsichtig macht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,78 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.