    Besonders beachtet!

    Xiaomi - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -3,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die Xiaomi Aktie ist bisher um -3,71 % auf 5,0410 gefallen. Das sind -0,1940  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Xiaomi insgesamt ein Minus von -17,78 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +19,79 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,04 %
    1 Monat -17,56 %
    3 Monate -17,78 %
    1 Jahr +82,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi Aktie, die aktuell bei etwa 5,05 € steht und seit Sommer gefallen ist. Die Unterstützungszone zwischen 4,80 € und 5,10 € könnte für eine technische Gegenbewegung entscheidend sein. Positive fundamentale Entwicklungen in der Automobil- und Smartphone-Sparte werden als potenzielle Kursgewinner betrachtet, während das schwache Sentiment im China-Tech-Sektor die Anleger vorsichtig macht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,78 Mrd. wert.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -3,94 %
    -12,04 %
    -17,56 %
    -17,78 %
    +82,89 %
    +350,10 %
    +103,53 %
    +163,30 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



