Alibaba Group Aktie kommt unter die Räder - 17.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Sie fällt um -3,97 % auf 135,60€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alibaba Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,55 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Alibaba Group Aktie damit um -7,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,44 %. Im Jahr 2025 gab es für Alibaba Group bisher ein Plus von +68,93 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,31 % 1 Monat -1,44 % 3 Monate +37,55 % 1 Jahr +44,36 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 315,85 Mrd. wert.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.