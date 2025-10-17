    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen

    Für Sie zusammengefasst
    • FMA veröffentlicht Makrobericht zu Pensionskassen.
    • Vermögen der Pensionskassen steigt um 3,5% auf 28,6 Mrd.
    • Bericht behandelt Risiken und digitale Resilienz.

    Wien (APA-ots) - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen Makrobericht
    zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und Risikolagen im Pensionskassensektor dar und beleuchtet Auswirkungen makroökonomischer, technologischer und klimabezogener Faktoren auf die Branche.

    Zum Stichtag 30. Juni 2025 verwalteten die acht österreichischen Pensionskassen Zusagen für über 1,12 Millionen Begünstigte . Das verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf insgesamt 28,6 Milliarden .

    Mehr als 95% des Vermögens werden über Fonds veranlagt , wobei der Anteil alternativer Investmentfonds mit 26% über dem europäischen Durchschnitt (21%) liegt.

    Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Liquiditäts-, Profitabilitäts- und Solvabilitätsrisiken, zu den Auswirkungen des Klimawandels sowie zur Umsetzung der neuen Anforderungen der DORA- Verordnung im Bereich der digitalen Resilienz.

    Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der FMA unter https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der- oesterreichischen-pensionskassen/ zum Download bereit.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0055 2025-10-17/10:09






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen Makrobericht zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und Risikolagen im Pensionskassensektor dar und …