NIO Aktie weiter abwärts - 17.10.2025

Die NIO Aktie ist bisher um -5,63 % auf 5,5300€ gefallen. Das sind -0,3300 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +55,80 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,78 %. Im Jahr 2025 gab es für NIO bisher ein Plus von +30,44 %.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,04 % 1 Monat -7,78 % 3 Monate +55,80 % 1 Jahr +9,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der NIO Aktie, die in den letzten Tagen im Plus ist, während Tesla im Minus ist. Die Reaktion auf eine Klage des Singapore GIC wird als souverän und vertrauensbildend wahrgenommen. Zudem wird eine hohe Handelsaktivität beobachtet, die auf einen möglichen Short Squeeze hindeutet. NIO wird als unterbewertet angesehen, mit Erwartungen auf einen Anstieg des Kurses auf 10 US-Dollar, während die Innovationskraft im Bereich Batterietechnologie als wertsteigernd gilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,81 Mrd. wert.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.