USA Rare Earth Registered (A) Aktie verliert signifikant - 17.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die USA Rare Earth Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +75,17 % zu Buche.

Die USA Rare Earth Registered (A) Aktie ist bisher um -11,70 % auf 25,20$ gefallen. Das sind -3,34 $ weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um -21,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,41 %.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,30 % 1 Monat +69,41 % 3 Monate +75,17 %

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. wert.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.