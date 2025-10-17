    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie verliert signifikant - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie, bisher, um -11,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der USA Rare Earth Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - USA Rare Earth Registered (A) Aktie verliert signifikant - 17.10.2025
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    USA Rare Earth Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die USA Rare Earth Registered (A) Aktie ist bisher um -11,70 % auf 25,20$ gefallen. Das sind -3,34 $ weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die USA Rare Earth Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +75,17 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um -21,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,41 %.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,30 %
    1 Monat +69,41 %
    3 Monate +75,17 %

    Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

    Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. wert.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    USA Rare Earth Registered (A)

    -11,56 %
    -21,30 %
    +69,41 %
    +75,17 %
    +36,06 %
    ISIN:US91733P1075WKN:A412UH





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! USA Rare Earth Registered (A) Aktie verliert signifikant - 17.10.2025 Am 17.10.2025 ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie, bisher, um -11,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der USA Rare Earth Registered (A) Aktie.