BYD - Aktie unter Druck -4,07 % - 17.10.2025

Die BYD Aktie notiert aktuell bei 11,320€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,480 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -4,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine positive Entwicklung von +8,38 % erlebt.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,93 % 1 Monat -5,13 % 3 Monate -15,19 % 1 Jahr +6,67 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, die aktuell bei 11,33 € liegt. Anleger sind gespalten zwischen Optimismus über eine mögliche Bodenbildung und Skepsis aufgrund geopolitischer Risiken. Ein Rückruf von über 115.000 Fahrzeugen sorgt für Besorgnis, während BYD als viertmeistverkaufte Automarke der Welt positive Impulse gibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,77 Mrd. wert.

BYD ruft über 115.000 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel zurück. Die Rückrufe betreffen sowohl Hybrid- als auch Elektroautos und werfen Fragen zur Qualitätssicherung in Chinas EV-Markt auf. Die BYD-Aktie gibt nach.

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.