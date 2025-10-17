NEL ASA - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -6,36 % - 17.10.2025

Die NEL ASA Aktie notiert aktuell bei 0,2092€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0142 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NEL ASA ist ein führendes Unternehmen im Wasserstoffsektor, das Elektrolyseure und Tankstellenlösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und expandiert global. Wichtige Konkurrenten sind ITM Power und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und innovative Technologien aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten NEL ASA Aktionäre einen Verlust von -0,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -8,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NEL ASA einen Rückgang von -4,22 %.

NEL ASA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,01 % 1 Monat +20,77 % 3 Monate -0,18 % 1 Jahr -37,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NEL ASA Aktie. Einige Anleger sehen Kaufkurse und erhöhen ihre Positionen, während andere aufgrund von Verlusten und Unzufriedenheit mit dem Management aussteigen. Die Aktie steht kurz über dem 52-Wochen-Tief, was Unsicherheiten aufzeigt. Es gibt jedoch auch positive Einschätzungen zu den fundamentalen Stärken des Unternehmens, wie der Effizienz der Elektrolyseure und strategischen Partnerschaften.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NEL ASA eingestellt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 386,44 Mio. wert.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.