Plug Power Aktie verliert signifikant - 17.10.2025

Mit einer Performance von -6,96 % musste die Plug Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Plug Power in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +126,10 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -9,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Plug Power einen Anstieg von +34,69 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,20 % 1 Monat +106,36 % 3 Monate +126,10 % 1 Jahr +55,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Plug Power Aktie, die nach Korrekturen wieder ansteigt. Einige Mitglieder sind verwundert über den Anstieg, während andere optimistisch sind, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland. Die Anzahl offener Stellen bei Plug Power wird als positives Zeichen gewertet, und die allgemeine Marktstimmung wird durch Erwartungen an steigende Nachfrage nach Wasserstofftechnologien beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.