XPeng ADR - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die XPeng ADR Aktie. Sie fällt um -5,74 % auf 17,250€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die XPeng ADR-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,31 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +57,21 % gewonnen.

XPeng ADR Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,20 % 1 Monat -3,86 % 3 Monate +13,31 % 1 Jahr +71,92 %

Informationen zur XPeng ADR Aktie

Es gibt 779 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,63 Mrd. wert.

XPeng ADR Aktie jetzt kaufen?

Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.