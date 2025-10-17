AKTIE IM FOKUS
Novo Nordisk fallen - Ozempic-Preisprognose von Trump belastet
- Novo Nordisk-Aktien fallen nach Trumps Preisankündigung.
- Aktie verliert 5,7% und steht bei 345,20 Kronen.
- JPMorgan sieht keine Notwendigkeit für Gewinnanpassungen.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk sind am Freitag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis der Präparate zur Gewichtsreduktion stark unter Druck geraten. Zuletzt gab die Aktie um 5,7 Prozent auf 345,20 dänische Kronen nach. Das Minus im Jahresverlauf beträgt 45 Prozent. Auch für die Papiere des US-Wettbewerber Eli Lilly zeichneten sich vorbörslich Verlusten ab.
Die Aktien der Hersteller von Präparaten zur Gewichtsreduktion reagierten auf Aussagen von Trump. Er hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte auf 150 Dollar fallen. Derzeit liegt der Preis in den USA bei rund 1.000 Dollar.
Die Analysten der Bank JPMorgan äußerten sich unterdessen gelassen. Die Aussagen des US-Präsidenten bewegten sich im Rahmen ihrer Erwartungen für das Ergebnis der laufenden Verhandlungen. Zudem gewähre Novo Nordisk für Patienten der öffentlichen Krankversicherung Medicare bereits hohe Rabatte. Es gebe daher keinen Grund, die Gewinnschätzungen für den dänischen Pharmakonzern anzupassen.
Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau aber überraschend niedrig erscheinen, so die JPMorgan-Experten weiter. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 666,4 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 155,10 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 445,20DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +641,47 %/+1.208,47 % bedeutet.
