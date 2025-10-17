Albemarle Aktie verliert deutlich an Wert - -7,51 % - 17.10.2025

Die Albemarle Aktie ist bisher um -7,51 % auf 75,42€ gefallen. Das sind -6,13 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Obwohl die Albemarle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,20 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,93 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat +15,78 % 3 Monate +30,20 % 1 Jahr -13,22 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd.EUR wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.