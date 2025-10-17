Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,50 % und einem Kurs von 22,39 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 35,56 Mrd..

Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,10SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +972,39 %/+1.463,90 % bedeutet.