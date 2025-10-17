AKTIE IM FOKUS
Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
- Volvo-Aktien fallen um 6,5 Prozent nach Zahlen.
- Trend fallender Kurse seit Ende August beschleunigt.
- Schwacher Ausblick und enttäuschte Margen belasten.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aktien von Volvo haben am Freitag mit deutlichen Verlusten auf die jüngsten Zahlen reagiert. Zuletzt sanken sie um 6,5 Prozent. Der Wert beschleunigte damit den Trend fallender Kurse seit Ende August. Die Aktie ist von knapp 300 auf rund 250 Kronen gesunken und nimmt damit wieder Kurs auf das bisherige Jahrestief aus dem April bei rund 230 Kronen.
Die Analysten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Bericht zum dritten Quartal. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) sei zwar besser als erwartet ausgefallen. Überschattet werde dies aber von dem vorsichtigen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Auftragseingänge seien zudem schwächer als erwartet ausgefallen und auch die Marge habe enttäuscht. Außerhalb des LKW-Bereichs gestalte sich das Geschäft unterdessen solide./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,50 % und einem Kurs von 22,39 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 35,56 Mrd..
Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,10SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +972,39 %/+1.463,90 % bedeutet.