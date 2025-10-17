ROUNDUP
Baugenehmigungen steigen - Aufwärtstrend bei Eigenheimen
- Baugenehmigungen in Deutschland steigen um 5,7%.
- Einfamilienhäuser wachsen um über 15% im August.
- Skepsis bleibt: 320.000 Wohnungen jährlich nötig.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist erneut gestiegen. Im August wurde der Bau von 19.300 Wohnungen bewilligt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 5,7 Prozent oder 1.000 Genehmigungen mehr als ein Jahr zuvor.
Besonders stark wuchs die Zahl der Baugenehmigungen bei Einfamilienhäusern. Sie legten um mehr als 15 Prozent auf 29.300 zu. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Behörden 79.100 Neubauwohnungen, ein Plus von fast fünf Prozent.
Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, sieht einen Erholungstrend. "Der Tiefpunkt der Wohnungsbaukrise liegt nun eindeutig hinter uns und die Bauwirtschaft könnte im kommenden Jahr eine wichtige Konjunkturstütze werden."
Wohnungsbau in tiefer Krise
In den Zahlen des Statistischen Bundesamts sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden, als auch Umbauten enthalten. Die Bewilligungen sind ein wichtiger Indikator: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut.
Schon im Juli waren die Baugenehmigungen stark gestiegen. Von Januar bis August wurden nun 151.200 Wohnungen genehmigt - 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Der Wohnungsbau steckt nach einem Zinsanstieg und wegen hoher Baukosten in der Krise. Im vergangenen Jahr wurden 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt, so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Mit den geplanten staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur schöpft die Baubranche Hoffnung.
Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Ampel-Regierung hatte ihr Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen nie erreicht. Die amtierende Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen.
Baubranche skeptisch
Ökonom Dullien glaubt, dass die Bautätigkeit für eine echte Entspannung am Wohnungsmarkt absehbar noch zu schwach bleibt. "Im Gesamtjahr 2025 dürften weniger als 250.000 Wohnungen neu genehmigt werden, gebraucht würden eher 320.000 neue Wohnungen pro Jahr."
Auch die Baubranche ist skeptisch. Nach jahrelangem Einbrüchen liege die Zahl der genehmigten Wohnungen im Mehrfamilienhausbau noch um rund 36 Prozent unter dem Niveau von 2021, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands HDB, Tim-Oliver Müller. Es brauche mehr Förderungen und einen kräftigen Abbau von Bauvorschriften./als/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Steico Aktie
Die Steico Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 121,6 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Steico Aktie um -6,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Steico bezifferte sich zuletzt auf 295,05 Mio..
Steico zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +42,86 %/+100,00 % bedeutet.
Um die Klimaziele zu erreichen, dürften entsprechende Dämmmaßnahmen unerlässlich sein.
Bis zum 24. Juli lag z.B. die EBIT-Prognose bei 113 bis 138 Mio. €, jetzt, nicht einmal 4 Monate später, beträgt sie nach einer zweimaligen Gewinnwarnung nur noch 50 bis 68 Mio €. Die zugrunde liegende Fehleinschätzung ist schon ziemlich heftig.
Ad-hoc | 18 November 2024 11:14
Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
18.11.2024 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen
ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
Stühlingen, 18. November 2024 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat seine Umsatz- und Ertragserwartung für den Sto-Konzern im Gesamtjahr 2024 gesenkt.
Ausschlaggebend für die Korrektur war unter anderem die im Vergleich zur Prognose aus dem Juli 2024 noch verstärkt negative Entwicklung des Marktvolumens für maßgebliche Produktsegmente des Sto-Konzerns in wichtigen Kernmärkten. Der daraus resultierende stark zunehmende Wettbewerb führte gepaart mit einem weiterhin hohen Preisniveau in der Beschaffung und dem niedrigeren Umsatzvolumen im Konzern zu einem spürbaren Druck auf den Rohertrag. Das Konzernergebnis der Sto SE & Co. KGaA blieb im dritten Quartal des Geschäftsjahres per Ende September 2024 deutlich unter dem Vorjahreswert. Dies setzt sich nach derzeitiger Erkenntnis auch im Monat Oktober fort. Der Vorstand erwartet, dass somit auch im weiteren Jahresverlauf nicht mit Nachholeffekten gerechnet werden kann. Die negative Veränderung von Rahmenbedingungen bzw. die schwierige Wirtschafts- und Marktsituation der Konzerngesellschaften Ströher-Gruppe in Deutschland, Sto Ltd. in Großbritannien und SkyRise Prefab Building Solutions Inc. in Kanada birgt das Risiko von weiteren negativen Ergebniseffekten aus Konzernsicht. In Italien führen Einschränkungen bei den öffentlichen Förderungen für energetische Maßnahmen zu einer noch stärkeren Zurückhaltung, die den Geschäftsverlauf der dort ansässigen Tochtergesellschaft zusätzlich erheblich belastet. Auch in Frankreich führen weitere Einschränkungen der Förderungen zu einem stärkeren Umsatz- und Ertragsrückgang als im Juli erwartet. Darüber hinaus blieb die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China, entgegen vorheriger Erwartungen, bisher weiterhin aus.
In der Folge war und ist die Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2024 und die Erwartung des Vorstandes für die weitere Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2024 trotz eines eingeführten konzernweiten umfangreichen Kostensenkungsprogramms relevant schwächer als in der Prognose für das Jahr 2024 im Juli 2024 angenommen.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der STO Management SE in seiner heutigen Sitzung nach Abwägung unterschiedlicher Szenarien und möglicher Maßnahmen beschlossen, seine bisherige Prognose anzupassen. Demnach wird für das Gesamtjahr 2024 im Sto-Konzern mit einem Umsatz in Höhe von ca. 1,60 Mrd. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: 1,66 Mrd. EUR; 2023: 1,72 Mrd. EUR) gerechnet. Für das EBIT wird eine Bandbreite von 50 Mio. EUR bis 68 Mio. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 62 Mio. EUR bis 82 Mio. EUR; 2023: 126,5 Mio. EUR) sowie für das Vorsteuerergebnis EBT eine Bandbreite von 52 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR prognostiziert (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 63 Mio. EUR bis 83 Mio. EUR; 2023: 127,4 Mio. EUR). Die Umsatzrendite bezogen auf das EBT dürfte somit zwischen 3,2 % und 4,4 % liegen (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 3,8 % und 5,0 %; 2023: 7,4 %). Die Renditekennziffer ROCE erreicht voraussichtlich einen Wert von 6,6 % bis 9,1 % (bisherige Prognose aus Juli 2024: 8,1 % bis 10,9 %: 2023: 17,1 %).
Der Quartalsfinanzbericht für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.09.2024 gem. § 115 WpHG steht ab dem 19. November 2024 auf https://www.sto.de/s/investor-relations zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:
Désirée Konrad, Vorständin der STO Management SE, Finanzen
Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com
Medienkontakt:
Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH
Tel.: 0911 98817071, E-Mail: info@tik-online.de