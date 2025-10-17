WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings führten Verzögerungen auf Behördenseite zu Projektverzögerungen. Die Folge sei eine Gewinnwarnung für 2025 gewesen./rob/mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 37,40EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

