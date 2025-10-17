    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings führten Verzögerungen auf Behördenseite zu Projektverzögerungen. Die Folge sei eine Gewinnwarnung für 2025 gewesen./rob/mis/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 37,40EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 106
    Kursziel alt: 117
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb …