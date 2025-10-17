JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung von Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin Risiken für seine Erwartungen an das Jahr 2025/26. Er verwies auf Risiken durch Zölle und Unsicherheiten mit Blick auf eine Markterholung für das Medizintechnik-Unternehmen./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 46,20EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Anchal Verma

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 35,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



