    JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Wachstumserwartungen für 2025 leicht an. Sie bleibe aber beim neutralen Votum für die Aktien, da sich erst noch zeigen müssen, wie der Lebensmittelkonzern das Wachstum im kommenden Jahr wieder anschieben wolle, schrieb die Expertin./rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:22 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 89,48EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 85
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


