JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Wachstumserwartungen für 2025 leicht an. Sie bleibe aber beim neutralen Votum für die Aktien, da sich erst noch zeigen müssen, wie der Lebensmittelkonzern das Wachstum im kommenden Jahr wieder anschieben wolle, schrieb die Expertin./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 89,48EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

