JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 228,4EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.
