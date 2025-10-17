    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursverluste

    • Kurse deutscher Anleihen fielen leicht am Freitag.
    • Euro-Bund-Future sank um 0,07 % auf 130,28 Punkte.
    • US-Bankensektor sorgt für Verunsicherung bei Anlegern.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 130,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

    In der Eurozone werden die Verbraucherpreise für den Monat September veröffentlicht. Die Daten dürften den Markt aber kaum bewegen, da es sich lediglich um eine 2. Schätzung handelt. Laut einer ersten Schätzung hatte die Jahresinflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen. In den USA werden weiterhin keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht, da der Shutdown fortgesetzt wird und auch kein Ende in Sicht ist.

    "Konjunkturdaten werden heute keine Rolle spielen, und auch bei den Unternehmensberichten stehen zum Wochenschluss keine Schwergewichte an", schreiben Experten der Dekabank. "Vor allem der US-Bankensektor wird nun scharf beobachtet werden." In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken für Verunsicherung gesorgt, als zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten./jsl/jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
