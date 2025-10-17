Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste
- Kurse deutscher Anleihen fielen leicht am Freitag.
- Euro-Bund-Future sank um 0,07 % auf 130,28 Punkte.
- US-Bankensektor sorgt für Verunsicherung bei Anlegern.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 130,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.
In der Eurozone werden die Verbraucherpreise für den Monat September veröffentlicht. Die Daten dürften den Markt aber kaum bewegen, da es sich lediglich um eine 2. Schätzung handelt. Laut einer ersten Schätzung hatte die Jahresinflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen. In den USA werden weiterhin keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht, da der Shutdown fortgesetzt wird und auch kein Ende in Sicht ist.
"Konjunkturdaten werden heute keine Rolle spielen, und auch bei den Unternehmensberichten stehen zum Wochenschluss keine Schwergewichte an", schreiben Experten der Dekabank. "Vor allem der US-Bankensektor wird nun scharf beobachtet werden." In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken für Verunsicherung gesorgt, als zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten./jsl/jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y