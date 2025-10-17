Wirtschaft
VW-Vorsitzender Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-Chef Oliver Blume wird den Vorstandsvorsitz bei Porsche wohl abgeben. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Porsche AG habe den Vorsitzenden des Aufsichtsrats ermächtigt, mit Blume Gespräche über eine "einvernehmliche vorzeitige Beendigung" seiner Bestellung als Mitglied des Vorstands von Porsche aufzunehmen, teilte Porsche am Freitag mit.
Demnach steht als möglicher Nachfolger Porsche Michael Leiters, ehemaliger Chief Executive Officer von McLaren Automotive Limited, zur Verfügung. Die Verhandlungen mit Leiters würden aufgenommen. Blume soll weiterhin als Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG tätig sein.
eaglez schrieb 22.09.25, 21:36
Ab 2035 werde ich mir wahrscheinlich 1-2 Neuwagen kaufen, die ich dann 10 Jahre in die Garage stelle und 1x tageszulasse.
Dann sind es keine Neuwagenzulassungen mehr, sondern Gebrauchte.
Die Autobauer werden vor dem Stichtag nochmal reißenden Absatz haben und dann 10 oder 15 Jahre lang darben.
Weil die Leute erst mal ihre auf Vorrat gekauften Fahrzeuge nutzen.
InvestorAUX schrieb 22.09.25, 08:16
Ich gehe nahezu jede Wette ein dass es Ferrari gelingen wird auch im E-Bereich ein Fahrzeug anbieten zu können das die Emotionalität der Marke in dieses Segment transportiert. Vermutlich noch in diesem Jahr wird der erste elektrische Ferrari der Öffentlichkeit präsentiert und er wird einschlagen wie eine Bombe.
Porsche ist im Vergleich leider viel zu viel auf Masse getrimmt und wird die Exklusivität eines Ferrari nicht erreichen denn außer dem 11er gibt es dort nichts ikonisches mehr.
Ich war beim IPO von Porsche dabei und hätte mir eine solche Talfahrt wie wir sie jetzt erleben nie und nimmer vorstellen können. Ohne irgendeine Vorahnung zu haben bin ich seinerzeit bei 102€ raus weil es mir schlicht um Gewinnmitnahme ging und ich PAG nicht als Langfristanlage sah. Trotzdem werde ich am 29.09. zu einer Werksbesichtigung nach Zuffenhausen fahren um einfach mal zu sehen wie sich die Lage am Produktionsstandort so darstellt. Könnte aufschlußreich werden.
sneakee schrieb 20.09.25, 17:05
ich sehe es ja hier, bei uns, bei mir auf Arbeit. ständigen Audits.. Kontrollen... aber witzigen Vorgaben. Dokumentationen wo man nur den Kopf schütteln muss. wenn der auditor einen fragt.... und man ins schwitzen kommt und die Chefs dahinter schon zittern. wo alles genau gekennzeichnet ist wie im kindergarten. die ständigen durchgänge der Chefs und man denen ihren Launen ausgeliefert ist. die sollen sich lieber um wichtige Sachen kümmern.mitdiskutieren »
