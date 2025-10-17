HIVE Digital Technologies Aktie verliert deutlich an Wert - -17,88 % - 17.10.2025

Obwohl die HIVE Digital Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +142,13 %.

Mit einer Performance von -17,88 % musste die HIVE Digital Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Allein seit letzter Woche ist die HIVE Digital Technologies Aktie damit um -22,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,24 %. Im Jahr 2025 gab es für HIVE Digital Technologies bisher ein Plus von +66,93 %.

HIVE Digital Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,62 % 1 Monat +43,24 % 3 Monate +142,13 % 1 Jahr +48,09 %

Informationen zur HIVE Digital Technologies Aktie

Es gibt 231 Mio. HIVE Digital Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 934,39 Mio. wert.

HIVE Digital Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die HIVE Digital Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HIVE Digital Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.