Gerresheimer Aktie schwach im Handel - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -2,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -42,50 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,74 %. Im Jahr 2025 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -62,40 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,11 % 1 Monat -37,74 % 3 Monate -42,50 % 1 Jahr -67,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unsichere Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die durch mangelnde Transparenz und schwache Unternehmenszahlen belastet ist. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität und der Fähigkeit des Managements, die Herausforderungen zu meistern. Es wird spekuliert, dass der Kurs möglicherweise unter 20 Euro fallen könnte, während technische Analysen auf aktives Shortselling hinweisen und die Kauf- und Verkaufsdynamik im Orderbuch unklar bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 911,86 Mio. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.