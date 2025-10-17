gelebte Tradition und stimmungsvolle Erlebnisse in sieben Regionen

Salzkammergut (ots) - Ab Ende November wird im Salzkammergut die Weihnachtszeit

traditionell, einzigartig und echt gefeiert - mit Märkten, Schifffahrten,

Kulinarik und festlichen Veranstaltungen.



Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt,

der Menschen aus nah und fern in seinen Bann zieht. Von Ende November bis in den

Jänner hinein laden die Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein

Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee

zu stimmungsvollen Adventmärkten ein, die durch ihre unverwechselbare Atmosphäre

und tiefe Verbundenheit mit regionalem Brauchtum bestechen. Ihr gemeinsames

Ziel: Ein authentisches, unverfälschtes und hochwertiges Adventserlebnis mit

zahlreichen Höhepunkten - von gelebten Traditionen über handwerkliche Kunst bis

hin zu kulinarischen Genüssen. Auch abseits der Märkte wird die

Vorweihnachtszeit im Salzkammergut auf vielfältige Weise gefeiert - mit Musik,

Schifffahrten, Adventwanderungen und festlichen Veranstaltungen.





