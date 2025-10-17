    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    gelebte Tradition und stimmungsvolle Erlebnisse in sieben Regionen

    Salzkammergut (ots) - Ab Ende November wird im Salzkammergut die Weihnachtszeit
    traditionell, einzigartig und echt gefeiert - mit Märkten, Schifffahrten,
    Kulinarik und festlichen Veranstaltungen.

    Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt,
    der Menschen aus nah und fern in seinen Bann zieht. Von Ende November bis in den
    Jänner hinein laden die Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein
    Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee
    zu stimmungsvollen Adventmärkten ein, die durch ihre unverwechselbare Atmosphäre
    und tiefe Verbundenheit mit regionalem Brauchtum bestechen. Ihr gemeinsames
    Ziel: Ein authentisches, unverfälschtes und hochwertiges Adventserlebnis mit
    zahlreichen Höhepunkten - von gelebten Traditionen über handwerkliche Kunst bis
    hin zu kulinarischen Genüssen. Auch abseits der Märkte wird die
    Vorweihnachtszeit im Salzkammergut auf vielfältige Weise gefeiert - mit Musik,
    Schifffahrten, Adventwanderungen und festlichen Veranstaltungen.

    Attersee-Attergau: Wenn der See zur Ruhe kommt

    Den Auftakt bildet der Adventmarkt im Schloss Stauff in Frankenmarkt von 28. bis
    30. November, der mit historischem Ambiente beeindruckt. Der BOHO Adventmarkt im
    Das Attersee (5.-8. Dezember) verbindet Kunst, Musik und Kulinarik, gefolgt vom
    KATE & KON Charity- Adventmarkt in Steinbach am Attersee am 14. Dezember. An
    allen Adventsamstagen finden Adventschifffahrten mit Punsch und Glühwein statt.
    Besonders eindrucksvoll ist die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg ,
    die bis 2. Februar zu sehen ist. Der Weihnachtsengel "Aloysius" in Unterach
    erstrahlt ab dem ersten Adventsonntag in festlichem Glanz. Den Abschluss bildet
    der Glöcklerlauf am 5. Jänner in Schörfling , Steinbach und Unterach .

    Bad Ischl: Kaiserlich schöne Advent- und Vorweihnachtszeit

    Der Christkindlmarkt der Ischler Handwerker in der Trinkhalle (21. November -
    21. Dezember) und das Schmankerldorf (21. November - 5. Jänner, Ruhetage 24.-26.
    Dezember) sorgen für authentische Adventstimmung. Neu ist der Adventzauber in
    den Stallungen der Kaiservilla (28.-29. November), kuratiert von Christine
    Habsburg-Lothringen und Johanna Sarnthein , mit 20 Aussteller:innen aus
    Österreich, Bayern und dem Salzkammergut. Musikalische Höhepunkte setzen das
    Adventkonzert mit Nina Proll und Peter Wesenauer im Kongress & Theaterhaus (20.
    November), das Konzert der Wiener Chormädchen in der Lehárvilla (20. Dezember)
    sowie das Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Bad Goisern im Kongress &
    Theaterhaus (1. Jänner). Traditionell begleiten die Kripperlroas und der
    Glöcklerlauf am 5. Jänner die festliche Zeit.
