Salzkammergut Advent 2025
gelebte Tradition und stimmungsvolle Erlebnisse in sieben Regionen
Salzkammergut (ots) - Ab Ende November wird im Salzkammergut die Weihnachtszeit
traditionell, einzigartig und echt gefeiert - mit Märkten, Schifffahrten,
Kulinarik und festlichen Veranstaltungen.
Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt,
der Menschen aus nah und fern in seinen Bann zieht. Von Ende November bis in den
Jänner hinein laden die Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein
Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee
zu stimmungsvollen Adventmärkten ein, die durch ihre unverwechselbare Atmosphäre
und tiefe Verbundenheit mit regionalem Brauchtum bestechen. Ihr gemeinsames
Ziel: Ein authentisches, unverfälschtes und hochwertiges Adventserlebnis mit
zahlreichen Höhepunkten - von gelebten Traditionen über handwerkliche Kunst bis
hin zu kulinarischen Genüssen. Auch abseits der Märkte wird die
Vorweihnachtszeit im Salzkammergut auf vielfältige Weise gefeiert - mit Musik,
Schifffahrten, Adventwanderungen und festlichen Veranstaltungen.
traditionell, einzigartig und echt gefeiert - mit Märkten, Schifffahrten,
Kulinarik und festlichen Veranstaltungen.
Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt,
der Menschen aus nah und fern in seinen Bann zieht. Von Ende November bis in den
Jänner hinein laden die Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein
Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee
zu stimmungsvollen Adventmärkten ein, die durch ihre unverwechselbare Atmosphäre
und tiefe Verbundenheit mit regionalem Brauchtum bestechen. Ihr gemeinsames
Ziel: Ein authentisches, unverfälschtes und hochwertiges Adventserlebnis mit
zahlreichen Höhepunkten - von gelebten Traditionen über handwerkliche Kunst bis
hin zu kulinarischen Genüssen. Auch abseits der Märkte wird die
Vorweihnachtszeit im Salzkammergut auf vielfältige Weise gefeiert - mit Musik,
Schifffahrten, Adventwanderungen und festlichen Veranstaltungen.
Anzeige
Präsentiert von
Attersee-Attergau: Wenn der See zur Ruhe kommt
Den Auftakt bildet der Adventmarkt im Schloss Stauff in Frankenmarkt von 28. bis
30. November, der mit historischem Ambiente beeindruckt. Der BOHO Adventmarkt im
Das Attersee (5.-8. Dezember) verbindet Kunst, Musik und Kulinarik, gefolgt vom
KATE & KON Charity- Adventmarkt in Steinbach am Attersee am 14. Dezember. An
allen Adventsamstagen finden Adventschifffahrten mit Punsch und Glühwein statt.
Besonders eindrucksvoll ist die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg ,
die bis 2. Februar zu sehen ist. Der Weihnachtsengel "Aloysius" in Unterach
erstrahlt ab dem ersten Adventsonntag in festlichem Glanz. Den Abschluss bildet
der Glöcklerlauf am 5. Jänner in Schörfling , Steinbach und Unterach .
Bad Ischl: Kaiserlich schöne Advent- und Vorweihnachtszeit
Der Christkindlmarkt der Ischler Handwerker in der Trinkhalle (21. November -
21. Dezember) und das Schmankerldorf (21. November - 5. Jänner, Ruhetage 24.-26.
Dezember) sorgen für authentische Adventstimmung. Neu ist der Adventzauber in
den Stallungen der Kaiservilla (28.-29. November), kuratiert von Christine
Habsburg-Lothringen und Johanna Sarnthein , mit 20 Aussteller:innen aus
Österreich, Bayern und dem Salzkammergut. Musikalische Höhepunkte setzen das
Adventkonzert mit Nina Proll und Peter Wesenauer im Kongress & Theaterhaus (20.
November), das Konzert der Wiener Chormädchen in der Lehárvilla (20. Dezember)
sowie das Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Bad Goisern im Kongress &
Theaterhaus (1. Jänner). Traditionell begleiten die Kripperlroas und der
Glöcklerlauf am 5. Jänner die festliche Zeit.
Den Auftakt bildet der Adventmarkt im Schloss Stauff in Frankenmarkt von 28. bis
30. November, der mit historischem Ambiente beeindruckt. Der BOHO Adventmarkt im
Das Attersee (5.-8. Dezember) verbindet Kunst, Musik und Kulinarik, gefolgt vom
KATE & KON Charity- Adventmarkt in Steinbach am Attersee am 14. Dezember. An
allen Adventsamstagen finden Adventschifffahrten mit Punsch und Glühwein statt.
Besonders eindrucksvoll ist die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg ,
die bis 2. Februar zu sehen ist. Der Weihnachtsengel "Aloysius" in Unterach
erstrahlt ab dem ersten Adventsonntag in festlichem Glanz. Den Abschluss bildet
der Glöcklerlauf am 5. Jänner in Schörfling , Steinbach und Unterach .
Bad Ischl: Kaiserlich schöne Advent- und Vorweihnachtszeit
Der Christkindlmarkt der Ischler Handwerker in der Trinkhalle (21. November -
21. Dezember) und das Schmankerldorf (21. November - 5. Jänner, Ruhetage 24.-26.
Dezember) sorgen für authentische Adventstimmung. Neu ist der Adventzauber in
den Stallungen der Kaiservilla (28.-29. November), kuratiert von Christine
Habsburg-Lothringen und Johanna Sarnthein , mit 20 Aussteller:innen aus
Österreich, Bayern und dem Salzkammergut. Musikalische Höhepunkte setzen das
Adventkonzert mit Nina Proll und Peter Wesenauer im Kongress & Theaterhaus (20.
November), das Konzert der Wiener Chormädchen in der Lehárvilla (20. Dezember)
sowie das Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Bad Goisern im Kongress &
Theaterhaus (1. Jänner). Traditionell begleiten die Kripperlroas und der
Glöcklerlauf am 5. Jänner die festliche Zeit.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dronach1983 schrieb 14.10.25, 16:55
mitdiskutieren »
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/bayer-aktie-jetzt-einsteigen-und-abkassieren-20388295.html
"zeigen institutionelle Anleger wieder Vertrauen: Bayer-Anleihen sind stark gefragt" na dann wird es ja wohl gut gehen ... hoffentlich
aufschwungost schrieb 14.10.25, 00:08
mitdiskutieren »
Ist das hier etw anders?
aufschwungost schrieb 13.10.25, 21:58
mitdiskutieren »
Als ob Bayer nur aus Glyphosat besteht. Wird das abgewickelt geht's STEIL BERGAUF!
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte