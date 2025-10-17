    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Eurozone steigt auf 2,2 Prozent.
    • Verbraucherpreise erhöhen sich um 0,1 Prozent.
    • EZB zielt auf mittelfristig 2 Prozent Inflation.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirte erwartet bestätigt. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen.

    Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

    Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, stieg um 0,1 Prozentpunkte auf revidierte 2,4 Prozent. In einer ersten Schätzung war noch ein unveränderter Wert von 2,3 Prozent ermittelt worden.

    Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hat den Leitzins zuletzt nicht verändert./jsl/jkr/stk






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
