JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,54 % und einem Kurs von 22,38EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

