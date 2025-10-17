    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akshat Kacker
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 330
    Kursziel alt: 330
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A


