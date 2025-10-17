Analysten erhöhen Kursziele für Luxusaktien!

Trotz der jüngsten Herausforderungen, einschließlich stagnierender Umsätze, steigender Preise und erneuter Handelsspannungen, stieg der Stoxx Luxury 10 Index am Tag nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von LVMH um 6,4 Prozent, was der größte Tagesgewinn seit Januar und der zweitbeste Tag des Jahres war. Der Index konnte diese Gewinne im Laufe der Woche leicht ausbauen.

Die Aktien der Luxusgüterbranche erlebten einen Aufschwung, nachdem LVMH für das dritte Quartal eine überraschende Rückkehr zum Wachstum meldete und damit zu einer potenziellen Rallye in der europäischen High-End-Branche beitrug.

Die UBS hat ihre Einschätzung für LVMH mit einer "Kaufen"-Bewertung bestätigt und das Kursziel auf 680 Euro angehoben. Auch die Deutsche Bank zeigte sich optimistisch und setzte die Aktie auf "Kaufen".

Analysten von Citi erhöhten ihr Kursziel auf 630 Euro, während Bernstein das Kursziel auf 700 Euro anhob. Bernstein erklärte, dass die Ergebnisse von LVMH im dritten Quartal die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen übertroffen hätten. Insbesondere die positive Entwicklung bei Tiffany, Champagner und Sephora trugen zur optimistischen Einschätzung bei.

Im Fall von Burberry stieg das Kursziel der Deutschen Bank um 25 Prozent auf 15,00 Pfund, was einen deutlichen Aufschlag gegenüber dem bisherigen Kurs darstellt. Die UBS zeigte sich ebenfalls positiv und setzte das Kursziel für Burberry auf 15,75 Pfund. Burberry verzeichnete im ersten Quartal Umsatzgewinne, vor allem in Nord- und Südamerika, und setzte seine "Burberry-Forward"-Strategie fort, die bereits erste Erfolge zeigte.

Die Prognosen für Brunello Cucinelli zeigen ebenfalls positive Tendenzen, mit einem Kursziel von 123 Euro von der UBS und einer Einschätzung als langfristig robustes Wachstum. Der Luxusgütermarkt bleibt insgesamt ein heißer Sektor mit starken Aussichten auf weiteres Wachstum – trotz der globalen Unsicherheiten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





