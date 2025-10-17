    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Eli Lilly Aktie, bisher, um -4,49 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

    Eli Lilly Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eli Lilly Aktie. Mit einer Performance von -4,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Eli Lilly Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,31 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -9,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,22 % verloren.

    Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,31 %
    1 Monat +4,19 %
    3 Monate -1,31 %
    1 Jahr -19,93 %

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 896 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,82 Mrd. wert.

    Novo Nordisk fallen - Ozempic-Preisprognose von Trump belastet


    Die Aktien von Novo Nordisk sind am Freitag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis der Präparate zur Gewichtsreduktion stark unter Druck geraten. Zuletzt gab die Aktie um 5,7 Prozent auf 345,20 dänische Kronen nach. Das Minus im …

    Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    -4,52 %
    -9,31 %
    +4,19 %
    -1,31 %
    -19,93 %
    +96,23 %
    +430,43 %
    +835,71 %
    +4.280,65 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560



