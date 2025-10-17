    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baugenehmigungen steigen zaghaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baugewerbe mahnt weitere Schritte an

    Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für
    die Baugenehmigungen im August 2025 kommentiert Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):

    "Für den August 2025 meldeten die Behörden 19.329 genehmigte Wohnungen. Das ist
    ein Anstieg um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei legten die
    Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser um 649 Wohnungen zu (+15 Prozent),
    maßgeblich gestützt durch den Einfamilienhausbau mit einem Zuwachs um 607 auf
    3.854 Wohneinheiten (+18,7 Prozent). Demgegenüber stagnierte das
    Genehmigungsvolumen im Mehrfamilienhausbau mit 9.863 genehmigten Wohnungen bei
    +0,3 Prozent.

    Bis August wurden insgesamt 151.168 Wohnungen genehmigt. Das waren 9.253 mehr
    als im Vorjahreszeitraum (+6,5 Prozent). Damit setzt sich die Stabilisierung der
    Nachfrage auf niedrigem Niveau fort. Gestützt wird sie insbesondere durch den
    Einfamilienhausbau, der aber bis Ende 2024 auch um 60 Prozent gegenüber dem
    Ausgangsniveau 2021 eingebrochen war.

    Bis zum August 2025 liegt das gesamte Genehmigungsvolumen immer noch um ca.
    100.000 Wohnungen unter dem Niveau von 2021. Dieses Ausgangsniveau braucht es
    aber, um schlussendlich auch die benötigten mehr als 300.000 Wohnungen pro Jahr
    fertigzustellen.

    Der Bau-Turbo der Bundesregierung ist und bleibt wichtig, damit die Behörden
    schneller planen können. Es ist gut, dass die Bauministerin hier Druck gemacht
    hat. Nun müssen die Kommunen das Angebot auch nutzen.

    Aber ein Bau-Turbo allein baut noch keine Häuser. Es sind die Menschen im Land.

    Hohe Zinsen, wenig Fördermöglichkeiten und viel Bürokratie bremsen viele
    Bauwillige weiter aus. Sie brauchen neben dem Turbo weitere Signale. Am
    wichtigsten: der Gebäudetyp E für einfacheres Bauen und eine verlässliche
    Zinsstütze, die auch Normalverdienern den Weg ins Eigenheim ermöglicht. Die
    Bundesregierung muss das in ihren Haushaltsberatungen für das kommende Jahr
    stärker berücksichtigen."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6139573
    OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Baugenehmigungen steigen zaghaft Baugewerbe mahnt weitere Schritte an Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im August 2025 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB): "Für den August 2025 meldeten die Behörden 19.329 …