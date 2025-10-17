Baugewerbe mahnt weitere Schritte an

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für

die Baugenehmigungen im August 2025 kommentiert Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):



"Für den August 2025 meldeten die Behörden 19.329 genehmigte Wohnungen. Das ist

ein Anstieg um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei legten die

Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser um 649 Wohnungen zu (+15 Prozent),

maßgeblich gestützt durch den Einfamilienhausbau mit einem Zuwachs um 607 auf

3.854 Wohneinheiten (+18,7 Prozent). Demgegenüber stagnierte das

Genehmigungsvolumen im Mehrfamilienhausbau mit 9.863 genehmigten Wohnungen bei

+0,3 Prozent.





Bis August wurden insgesamt 151.168 Wohnungen genehmigt. Das waren 9.253 mehr

als im Vorjahreszeitraum (+6,5 Prozent). Damit setzt sich die Stabilisierung der

Nachfrage auf niedrigem Niveau fort. Gestützt wird sie insbesondere durch den

Einfamilienhausbau, der aber bis Ende 2024 auch um 60 Prozent gegenüber dem

Ausgangsniveau 2021 eingebrochen war.



Bis zum August 2025 liegt das gesamte Genehmigungsvolumen immer noch um ca.

100.000 Wohnungen unter dem Niveau von 2021. Dieses Ausgangsniveau braucht es

aber, um schlussendlich auch die benötigten mehr als 300.000 Wohnungen pro Jahr

fertigzustellen.



Der Bau-Turbo der Bundesregierung ist und bleibt wichtig, damit die Behörden

schneller planen können. Es ist gut, dass die Bauministerin hier Druck gemacht

hat. Nun müssen die Kommunen das Angebot auch nutzen.



Aber ein Bau-Turbo allein baut noch keine Häuser. Es sind die Menschen im Land.



Hohe Zinsen, wenig Fördermöglichkeiten und viel Bürokratie bremsen viele

Bauwillige weiter aus. Sie brauchen neben dem Turbo weitere Signale. Am

wichtigsten: der Gebäudetyp E für einfacheres Bauen und eine verlässliche

Zinsstütze, die auch Normalverdienern den Weg ins Eigenheim ermöglicht. Die

Bundesregierung muss das in ihren Haushaltsberatungen für das kommende Jahr

stärker berücksichtigen."



