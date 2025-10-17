Personalnotstand an der Fleischtheke
Warum traditionelle Metzgereien Nachwuchsprobleme haben (FOTO)
Lauffen a.N. (ots) - Viele Metzgereien kämpfen ums Überleben - nicht wegen
fehlender Kunden, sondern wegen fehlendem Nachwuchs im Betrieb. Kaum jemand will
heute noch hinter die Fleischtheke und lange Arbeitszeiten, körperliche
Belastung und ein angestaubtes Image schrecken junge Menschen ab. Die Folge:
Familienbetriebe geraten unter Druck, Inhaber müssen selbst einspringen, und
Öffnungszeiten werden gekürzt.
Es gibt nicht zu wenig Fleischesser, sondern zu wenig Menschen, die diesen
wichtigen Beruf ausüben wollen. Dieser Beitrag zeigt, warum das Handwerk
dringend neue Wege in Ausbildung, Kommunikation und Wertschätzung braucht und
wie Metzgereien es schaffen könnten, wieder attraktiv für die nächste Generation
zu werden.
Fehlende Führung und Wertschätzung im Betrieb
Das Kernproblem beginnt im Inneren der Betriebe. Viele Inhaber beklagen den
Fachkräftemangel, ohne die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Jahrzehntelang
wurde wenig unternommen, um Mitarbeitende besser zu führen, einzubinden und
ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Dabei beginnt gute Mitarbeiterbindung
schon am ersten Tag: mit einer durchdachten Einarbeitung, klaren Abläufen und
persönlicher Begleitung.
Ein moderner Betrieb braucht heute mehr als handwerkliches Können; er braucht
Führungskompetenz. Dazu gehören regelmäßige Gespräche, Feedback und transparente
Kommunikation. Wer Mitarbeitende ernst nimmt, gibt ihnen nicht nur Aufgaben,
sondern auch Ziele. In vielen Metzgereien fehlt genau das: Nach wenigen Monaten
haben Angestellte das Gefühl, alles gelernt zu haben und bleiben dann jahrelang
auf derselben Position. Diese Stagnation demotiviert und führt langfristig zum
Ausstieg.
Regelmäßige Teambesprechungen, klar definierte Zuständigkeiten und realistische
Aufstiegsmöglichkeiten könnten dagegen einen entscheidenden Unterschied machen.
Außendarstellung: Sichtbarkeit statt Schweigen
Ebenso gravierend ist das zweite Problem: die kaum vorhandene Außendarstellung.
Zwar veröffentlichen viele Betriebe heute Stellenanzeigen oder
Social-Media-Posts à la "Wir suchen Mitarbeiter", doch echte Einblicke in den
Berufsalltag bleiben selten. Auf den Webseiten und Kanälen fehlen Gesichter,
Geschichten und ehrliche Darstellungen des Arbeitsalltags.
Wie sieht der Tag einer Verkäuferin in der Metzgerei wirklich aus? Was macht den
Beruf spannend, was fordert ihn heraus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und
so entsteht ein Bild, das von Klischees geprägt ist. Negative Schlagzeilen oder
alte Vorstellungen vom "blutigen Handwerk" überlagern die Realität eines
vielseitigen und modernen Berufsfelds. Dabei bietet das Handwerk heute
