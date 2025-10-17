Warum traditionelle Metzgereien Nachwuchsprobleme haben (FOTO)

Lauffen a.N. (ots) - Viele Metzgereien kämpfen ums Überleben - nicht wegen

fehlender Kunden, sondern wegen fehlendem Nachwuchs im Betrieb. Kaum jemand will

heute noch hinter die Fleischtheke und lange Arbeitszeiten, körperliche

Belastung und ein angestaubtes Image schrecken junge Menschen ab. Die Folge:

Familienbetriebe geraten unter Druck, Inhaber müssen selbst einspringen, und

Öffnungszeiten werden gekürzt.



Es gibt nicht zu wenig Fleischesser, sondern zu wenig Menschen, die diesen

wichtigen Beruf ausüben wollen. Dieser Beitrag zeigt, warum das Handwerk

dringend neue Wege in Ausbildung, Kommunikation und Wertschätzung braucht und

wie Metzgereien es schaffen könnten, wieder attraktiv für die nächste Generation

zu werden.









Das Kernproblem beginnt im Inneren der Betriebe. Viele Inhaber beklagen den

Fachkräftemangel, ohne die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Jahrzehntelang

wurde wenig unternommen, um Mitarbeitende besser zu führen, einzubinden und

ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Dabei beginnt gute Mitarbeiterbindung

schon am ersten Tag: mit einer durchdachten Einarbeitung, klaren Abläufen und

persönlicher Begleitung.



Ein moderner Betrieb braucht heute mehr als handwerkliches Können; er braucht

Führungskompetenz. Dazu gehören regelmäßige Gespräche, Feedback und transparente

Kommunikation. Wer Mitarbeitende ernst nimmt, gibt ihnen nicht nur Aufgaben,

sondern auch Ziele. In vielen Metzgereien fehlt genau das: Nach wenigen Monaten

haben Angestellte das Gefühl, alles gelernt zu haben und bleiben dann jahrelang

auf derselben Position. Diese Stagnation demotiviert und führt langfristig zum

Ausstieg.



Regelmäßige Teambesprechungen, klar definierte Zuständigkeiten und realistische

Aufstiegsmöglichkeiten könnten dagegen einen entscheidenden Unterschied machen.



Außendarstellung: Sichtbarkeit statt Schweigen



Ebenso gravierend ist das zweite Problem: die kaum vorhandene Außendarstellung.

Zwar veröffentlichen viele Betriebe heute Stellenanzeigen oder

Social-Media-Posts à la "Wir suchen Mitarbeiter", doch echte Einblicke in den

Berufsalltag bleiben selten. Auf den Webseiten und Kanälen fehlen Gesichter,

Geschichten und ehrliche Darstellungen des Arbeitsalltags.



Wie sieht der Tag einer Verkäuferin in der Metzgerei wirklich aus? Was macht den

Beruf spannend, was fordert ihn heraus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und

so entsteht ein Bild, das von Klischees geprägt ist. Negative Schlagzeilen oder

alte Vorstellungen vom "blutigen Handwerk" überlagern die Realität eines

vielseitigen und modernen Berufsfelds. Dabei bietet das Handwerk heute Seite 1 von 2 Seite 2 ►





