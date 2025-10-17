    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Personalnotstand an der Fleischtheke

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum traditionelle Metzgereien Nachwuchsprobleme haben (FOTO)

    Lauffen a.N. (ots) - Viele Metzgereien kämpfen ums Überleben - nicht wegen
    fehlender Kunden, sondern wegen fehlendem Nachwuchs im Betrieb. Kaum jemand will
    heute noch hinter die Fleischtheke und lange Arbeitszeiten, körperliche
    Belastung und ein angestaubtes Image schrecken junge Menschen ab. Die Folge:
    Familienbetriebe geraten unter Druck, Inhaber müssen selbst einspringen, und
    Öffnungszeiten werden gekürzt.

    Es gibt nicht zu wenig Fleischesser, sondern zu wenig Menschen, die diesen
    wichtigen Beruf ausüben wollen. Dieser Beitrag zeigt, warum das Handwerk
    dringend neue Wege in Ausbildung, Kommunikation und Wertschätzung braucht und
    wie Metzgereien es schaffen könnten, wieder attraktiv für die nächste Generation
    zu werden.

    Fehlende Führung und Wertschätzung im Betrieb

    Das Kernproblem beginnt im Inneren der Betriebe. Viele Inhaber beklagen den
    Fachkräftemangel, ohne die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Jahrzehntelang
    wurde wenig unternommen, um Mitarbeitende besser zu führen, einzubinden und
    ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Dabei beginnt gute Mitarbeiterbindung
    schon am ersten Tag: mit einer durchdachten Einarbeitung, klaren Abläufen und
    persönlicher Begleitung.

    Ein moderner Betrieb braucht heute mehr als handwerkliches Können; er braucht
    Führungskompetenz. Dazu gehören regelmäßige Gespräche, Feedback und transparente
    Kommunikation. Wer Mitarbeitende ernst nimmt, gibt ihnen nicht nur Aufgaben,
    sondern auch Ziele. In vielen Metzgereien fehlt genau das: Nach wenigen Monaten
    haben Angestellte das Gefühl, alles gelernt zu haben und bleiben dann jahrelang
    auf derselben Position. Diese Stagnation demotiviert und führt langfristig zum
    Ausstieg.

    Regelmäßige Teambesprechungen, klar definierte Zuständigkeiten und realistische
    Aufstiegsmöglichkeiten könnten dagegen einen entscheidenden Unterschied machen.

    Außendarstellung: Sichtbarkeit statt Schweigen

    Ebenso gravierend ist das zweite Problem: die kaum vorhandene Außendarstellung.
    Zwar veröffentlichen viele Betriebe heute Stellenanzeigen oder
    Social-Media-Posts à la "Wir suchen Mitarbeiter", doch echte Einblicke in den
    Berufsalltag bleiben selten. Auf den Webseiten und Kanälen fehlen Gesichter,
    Geschichten und ehrliche Darstellungen des Arbeitsalltags.

    Wie sieht der Tag einer Verkäuferin in der Metzgerei wirklich aus? Was macht den
    Beruf spannend, was fordert ihn heraus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und
    so entsteht ein Bild, das von Klischees geprägt ist. Negative Schlagzeilen oder
    alte Vorstellungen vom "blutigen Handwerk" überlagern die Realität eines
    vielseitigen und modernen Berufsfelds. Dabei bietet das Handwerk heute
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Personalnotstand an der Fleischtheke Warum traditionelle Metzgereien Nachwuchsprobleme haben (FOTO) Viele Metzgereien kämpfen ums Überleben - nicht wegen fehlender Kunden, sondern wegen fehlendem Nachwuchs im Betrieb. Kaum jemand will heute noch hinter die Fleischtheke und lange Arbeitszeiten, körperliche Belastung und ein angestaubtes Image …