    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt "Buy"-Einstufung für Volvo.
    • Kursziel von 350 schwedischen Kronen festgelegt.
    • Operativer Gewinn über Markterwartungen gestiegen.
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Volvo Registered (B)

    ISIN:SE0000115446WKN:855689

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,32 % und einem Kurs von 22,19 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 35,74 Mrd..

    Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,56SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +961,95 %/+1.448,67 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 350 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
