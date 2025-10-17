ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
- Jefferies belässt "Buy"-Einstufung für Volvo.
- Kursziel von 350 schwedischen Kronen festgelegt.
- Operativer Gewinn über Markterwartungen gestiegen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,32 % und einem Kurs von 22,19 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 35,74 Mrd..
Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,56SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +961,95 %/+1.448,67 % bedeutet.
