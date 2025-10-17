    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA
    RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach der gescheiterten Übernahme von SAB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Ankündigung sorge für eine gewisse Erleichterung, nicht weil die Transaktion schlecht gewesen wäre, sondern weil die Ungewissheit über ihren Erfolg viel zu lange angehalten habe, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürfte sich die spanische Großbank auf die Umsetzung der Dinge konzentrieren, die in ihrer Macht stehen, wie die Erzielung einer durchschnittlichen Kapitalrendite von 22 Prozent über drei Jahre sowie Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von rund 36 Milliarden Euro./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Benjamin Toms
    Analysiertes Unternehmen: BBVA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,50
    Kursziel alt: 17,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


