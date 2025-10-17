Verve Group Registered (A) Aktienkurs sinkt weiter - 17.10.2025

Die Verve Group Registered (A) Aktie ist bisher um -5,30 % auf 2,1260€ gefallen. Das sind -0,1190 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Verve Group Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,41 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) -28,81 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,44 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,37 % 1 Monat +3,14 % 3 Monate -29,41 % 1 Jahr -29,76 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 422,64 Mio.EUR wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.