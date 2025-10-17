Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.10.25
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,26 %) genz vorne. Gefolgt von Meta Platforms (-1,49 %), Gold (+0,32 %), Silber (-0,78 %), Deutsche Bank AG (-5,65 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|6,64
|889,50 Tsd.
|DAX Performance
|DU4B7Q
|Short
|31,05
|363,08 Tsd.
|Gold
|BY0Q1H
|Long
|24,08
|291,11 Tsd.
|DAX Performance
|DY8NMY
|Long
|51,26
|214,50 Tsd.
|Silber
|UQ2QDC
|Long
|193,45 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Meta Platforms
|SU78KU
|Long
|4,79
|318,50 Tsd.
|DAX Performance
|PC7VVY
|Long
|15,78
|53,67 Tsd.
|Nvidia Corporation
|SY1162
|Long
|6,52
|50,00 Tsd.
|Alphabet A
|SY1J25
|Long
|4,85
|47,15 Tsd.
|DAX Performance
|DQ71BH
|Long
|20,27
|44,61 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|448,45 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|
Classic
|DK1FXH
|101,82 Tsd.
|Gerresheimer AG
|
Sonstige
|A2U3F1
|100,00 Tsd.
|Siemens AG
|
Classic
|DQ3JK0
|77,96 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|
Classic
|DK1FXA
|62,74 Tsd.
