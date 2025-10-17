    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.10.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.10.25
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,26 %) genz vorne. Gefolgt von Meta Platforms (-1,49 %), Gold (+0,32 %), Silber (-0,78 %), Deutsche Bank AG (-5,65 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance VK09NT Long 6,64 889,50 Tsd.
    DAX Performance DU4B7Q Short 31,05 363,08 Tsd.
    Gold BY0Q1H Long 24,08 291,11 Tsd.
    DAX Performance DY8NMY Long 51,26 214,50 Tsd.
    Silber UQ2QDC Long 193,45 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Meta Platforms SU78KU Long 4,79 318,50 Tsd.
    DAX Performance PC7VVY Long 15,78 53,67 Tsd.
    Nvidia Corporation SY1162 Long 6,52 50,00 Tsd.
    Alphabet A SY1J25 Long 4,85 47,15 Tsd.
    DAX Performance DQ71BH Long 20,27 44,61 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 448,45 Tsd.
    Deutsche Bank AG
    Classic
    		DK1FXH 101,82 Tsd.
    Gerresheimer AG
    Sonstige
    		A2U3F1 100,00 Tsd.
    Siemens AG
    Classic
    		DQ3JK0 77,96 Tsd.
    Deutsche Lufthansa AG
    Classic
    		DK1FXA 62,74 Tsd.



