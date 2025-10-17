Continental: Analysten staunen – Aktie im Höhenflug!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Continental hat im 3. Quartal 2025 deutlich bessere Ergebnisse erzielt als erwartet und damit für positive Überraschungen gesorgt. Der Reifenhersteller profitierte vor allem vom starken Winterreifengeschäft.

    Im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten übertraf Continental sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität deutlich. Der Konzernumsatz belief sich auf etwa 5 Milliarden Euro, was die Prognosen der Marktexperten leicht übertraf.

    Besonders bemerkenswert war die Entwicklung der operativen Marge, die im dritten Quartal bei 11,4 Prozent lag. Analysten hatten mit einer Marge von nur 9,5 Prozent gerechnet, sodass die tatsächliche Leistung des Unternehmens die Erwartungen deutlich übertraf.

    Auch der bereinigte Free Cashflow lag mit rund 200 Millionen Euro erheblich über den geschätzten 113 Millionen Euro, was die Finanzstärke des Unternehmens unterstreicht. Der Haupttreiber für diese positiven Ergebnisse war das Reifengeschäft, das einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro erzielte.

    Hier profitierte Continental vor allem von einem günstigen Mix der Preise, der es dem Unternehmen ermöglichte, negative Effekte wie geringere Volumina oder ungünstige Wechselkursentwicklungen weitgehend auszugleichen.

    Die Division ContiTech, die als potenzieller Verkaufsbereich geplant ist, konnte ebenfalls über den Erwartungen abschneiden. Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 6,6 Prozent zeigte das Segment eine beachtliche Rentabilitätssteigerung und trug damit ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis bei. Der Umsatz in diesem Bereich lag bei rund 1,5 Milliarden Euro und traf die Markterwartungen.

    Dank der robusten Geschäftsentwicklung bestätigte Continental seine Jahresziele und bekräftigte den bisherigen Ausblick für 2025. Dies gab den Anlegern Vertrauen, und die Aktie des Unternehmens stieg am Freitag kräftig. Der Kurs kletterte um über 8,5 Prozent (Stand Freitagnachmittag) und setzte damit seine Erholung fort, die nach einem Rücksetzer im Oktober in Gang kam.

    Anleger, die auf die Continental-Aktie gesetzt haben, können sich nun über eine positive Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf freuen, die einen Anstieg von knapp 20 Prozent ausmacht.

    Für die Zukunft sieht es ebenfalls vielversprechend aus, da Continental sich zunehmend auf sein Kerngeschäft als Reifenhersteller konzentriert. Mit der geplanten Veräußerung der Kunststofftechniksparte und dem Fokus auf das profitable Reifengeschäft dürfte das Unternehmen gut positioniert sein, um auch im kommenden Jahr weiterhin solide Ergebnisse zu liefern.

    Experten und Analysten loben die starke Marktstellung von Continental und heben hervor, dass die Hannoveraner auch im Jahr 2026 gut aufgestellt sein sollten. Die positive Entwicklung der Aktie, unterstützt durch eine starke Positionierung im Markt, lässt Investoren optimistisch in die Zukunft blicken.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 58,98EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

