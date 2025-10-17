    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Porsche AG und VW steigen - Blume konzentriert sich auf VW

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche und VW-Aktien steigen durch Führungswechsel.
    • Oliver Blume könnte als Porsche-Chef abgelöst werden.
    • Michael Leiters als möglicher Nachfolger im Gespräch.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG und der Konzernmutter Volkswagen haben am Freitag von der Aussicht auf eine bald wohl fokussiertere Führung der beiden Konzerne profitiert. Porsche stiegen zuletzt um gut ein Prozent, VW um knapp ein Prozent, während der deutsche Aktienmarkt deutliche unter Druck stand.

    Wie schon länger erwartet, soll Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden und weiterhin VW-Chef bleiben. Als möglicher Nachfolger an der Porsche-Spitze steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen. Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.

    Bereits länger war über den Rückzug von Blume bei Porsche spekuliert worden: Aktionärsvertreter sahen seine Doppelrolle seit langem kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 91,24 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,70 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +21,09 %/+43,11 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
