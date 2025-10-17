AKTIEN IM FOKUS
Porsche AG und VW steigen - Blume konzentriert sich auf VW
- Porsche und VW-Aktien steigen durch Führungswechsel.
- Oliver Blume könnte als Porsche-Chef abgelöst werden.
- Michael Leiters als möglicher Nachfolger im Gespräch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG und der Konzernmutter Volkswagen haben am Freitag von der Aussicht auf eine bald wohl fokussiertere Führung der beiden Konzerne profitiert. Porsche stiegen zuletzt um gut ein Prozent, VW um knapp ein Prozent, während der deutsche Aktienmarkt deutliche unter Druck stand.
Wie schon länger erwartet, soll Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden und weiterhin VW-Chef bleiben. Als möglicher Nachfolger an der Porsche-Spitze steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen. Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.
Bereits länger war über den Rückzug von Blume bei Porsche spekuliert worden: Aktionärsvertreter sahen seine Doppelrolle seit langem kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 91,24 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,70 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +21,09 %/+43,11 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nicht ganz so schwach…
Investing.com – Volkswagen gab Analysten vor Börsenschluss ein Update und erwartet einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze im dritten Quartal um 1 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Umsätze ohne China um 5 % steigen.
Der deutsche Automobilhersteller verzeichnete eine gemischte regionale Entwicklung: Die Umsätze in Europa stiegen um 8,7 %, während sie in China um 7,2 % und in Nordamerika um 9,8 % zurückgingen. Die Kernmarken verzeichneten ein Wachstum von 3,1 %, im Gegensatz zu Rückgängen bei Audi (-2,5 %) und Porsche (-5,7 %).
Die Marktdurchdringung batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) erreichte 11,5 %, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang in Westeuropa stieg seit Jahresbeginn um 17 %, wobei BEVs um 60 % zulegten und 25 % des Auftragsbestands ausmachten. Der BEV-Anteil in Westeuropa liegt bei 23 %.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen leicht positiven regionalen Mix, während der Markenmix negativ, der Modellmix innerhalb der Marken jedoch positiv war. Was die Zölle betrifft, so gilt der US-Zoll von 15 % rückwirkend ab dem 1. August, während der Mexiko-Zoll von 27,5 % bestehen bleibt. Das Management erwartet geringere Auswirkungen der Zölle als die im zweiten Quartal gemeldeten 1,2 Milliarden Euro, wobei die Auswirkungen bis zum Jahresende gedämpfter ausfallen werden. Rückwirkende Rückerstattungen werden im vierten oder ersten Quartal 2026 erwartet.
Die von Volkswagen vorgenommene Goodwill-Wertminderung von Porsche in Höhe von 3 Milliarden Euro wird keine liquiden Mittel haben, während die Abschreibung der Porsche-Produktplanung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro teilweise liquide Mittel einbringt, aber über das dritte Quartal hinausgeht. Die Optimierung des Betriebskapitals zur Reduzierung der Lagerbestände sollte den Netto-Cashflow im Automobilbereich auch ohne größere Fusionen und Übernahmen positiv halten, wobei die Nettoliquidität stabil bleibt.
Von dieser Marge, Du Anfänger:
als nächstes fliegen Daimler und Porsche hold.