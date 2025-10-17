    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.10.2025 bis 24.10.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 20.10.2025

    - (Nr. 380) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2025
    - (Nr. 381) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2025

    Dienstag, 21.10.2025

    - (Nr. 382) Umsatz im Gastgewerbe, August 2025
    - (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag am 25.10.: Außenhandel mit und
    Produktion von Nudeln, Jahre 2014-2024

    Mittwoch, 22.10.2025

    - (Nr. N057) Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in Mangelberufen, Jahr
    2024

    Freitag, 24.10.2025

    - (Nr. 378) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025
    - (Nr. 379) Verkehrsunfälle, August 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6139655
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.10.2025 bis 24.10.2025 Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr: Montag. 20.10.2025 - (Nr. 380) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2025 - (Nr. 381) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, …