Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.10.2025 bis 24.10.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 20.10.2025



- (Nr. 380) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2025

- (Nr. 381) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2025





Dienstag, 21.10.2025



- (Nr. 382) Umsatz im Gastgewerbe, August 2025

- (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag am 25.10.: Außenhandel mit und

Produktion von Nudeln, Jahre 2014-2024



Mittwoch, 22.10.2025



- (Nr. N057) Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in Mangelberufen, Jahr

2024



Freitag, 24.10.2025



- (Nr. 378) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025

- (Nr. 379) Verkehrsunfälle, August 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



