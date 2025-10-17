UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Jahresviertel von 280 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe die beste Quartalsleistung aller Zeiten hingelegt, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten von der anhaltenden Transformation des Konzerns und markierten eventuell erst den Anfang einer noch besseren Entwicklung in der Zukunft./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 309,2EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.



