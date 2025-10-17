    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5,85 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beste Chance für die italienische Bank, wieder etwas in der Anlegergunst zu steigen, liege in einer Beschleunigung der Geschäftstätigkeiten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses Thema dürfe im Mittelpunkt der Zahlenvorlage Ende Oktober stehen./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 5,334EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ignacio Cerezo
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,00
    Kursziel alt: 5,85
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,00, was eine Steigerung von +12,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5,85 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beste Chance für die italienische Bank, wieder etwas in der …