UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5,85 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beste Chance für die italienische Bank, wieder etwas in der Anlegergunst zu steigen, liege in einer Beschleunigung der Geschäftstätigkeiten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses Thema dürfe im Mittelpunkt der Zahlenvorlage Ende Oktober stehen./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 5,334EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



