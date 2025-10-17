    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 2450 auf 2250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor allem wegen des schleppenden Geschäfts mit der Spirituose Baijiu in China rechne er mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwächelten die Briten in den USA etwas./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22,5
    Kursziel alt: 24,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


