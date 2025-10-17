JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich des Abschieds von Vorstandschef Oliver Blume auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Blume habe alle notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Produktionsbasis von Porsche neu auszurichten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit seien die Weichen gestellt, um in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Sollte der frühere McLaren-Chef Michael Leiters tatsächlich zu Blumes Nachfolger ernannt werden, wäre dies ein positiver Schritt für das Unternehmen. Blume sei weiterhin als Chef des Volkswagen-Konzerns tätig und können sich dann auf die weltweite Stärkung aller Marken der Gruppe konzentrieren./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 42,17EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



