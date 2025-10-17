    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    UBS stuft MICHELIN auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es seien noch einige Fragen offen, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten nur etwa zwei Drittel der Prognosesenkung für das operative Ergebnis mit schwächeren Endmärkten oder einem geringeren Volumenwachstum erklärt werden. Für das rechtliche Drittel müsse es andere Gründe wie vorsichtigere Annahmen des Managements oder ein sich verschlechterndes Preisumfeld geben./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Lesne
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



