UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stk
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 59,46EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
