UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 59,46EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was eine Steigerung von +35,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer